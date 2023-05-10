دوري أبطال أوروبا.. الإنتر يتفوق على ميلان بثنائية في الشوط الأول

تفوق فريق الإنتر، على نظيره ميلان بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سان سيرو، في مواجهة ديربي الغضب التي تجمعهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل إيدين دجيكو، الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 8 بعد استقباله الكرة من ركلة ركنية، أهداها على يسار حارس ميلان.

وفي الدقيقة 11، أضاف الأرميني هنريك مختاريان الهدف الثاني للنيراتزوري من صناعة زميله ديماركو.

وكاد الإنتر، أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو، ولكن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر من مرمى ميلان.

ودفع ستيفانو بيولي، المدير الفني للروسونيري، بالبرازيلي جونيور ميسياس في الدقيقة 18 بدلًا من الجزائري إسماعيل بن ناصر، كتبديل اضطراري نظرًا لإصابة الأخير.

وصعد ميلان إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما تأهل إنتر ميلان إلى نفس الدور، عقب الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.