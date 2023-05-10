تشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد آخر خلال مشاجرة بينهما

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب لقي مصرعه بطعنة نافذة علي يد آخر خلال مشاجرة بينهما في منطقة بولاق الدكرور، وإعداد تقرير بما لحق به من إصابات أدت لوفاته، كما صرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم بولاق الدكرور،ط إخطار من غرفة عمليات النجدة، تؤكد نشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهم قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطعنة نافذة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه على يد آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.