وزير الصحة يوجه بحماية الفرق الطبية من أعمال العنف والتعدي

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المستجدات الخاصة بـ قانون المسؤولية الطبية والخطوات التي اتخذت من قِبل الوزارة بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، لسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات القانونية عليه.

وجه الوزير بالحفاظ على الحقوق القانونية وحماية الفرق الطبية من أعمال العنف والتعدي، من خلال إعادة التأكيد على جميع مديريات الشئون الصحية بكافة المحافظات، بتحرير بلاغات التعدي على العاملين بالقطاع الصحي والمنشآت الصحية في أقسام الشرطة باسم المنشأة الطبية، حال التعدي على أي من أعضاء الفريق الطبي أثناء أداء عملهم، وذلك في كافة المنشآت الصحية.

وأكد «عبدالغفار» ضرورة الاستماع إلى المقترحات الخاصة بممثلي نقابة الأطباء، حول إنشاء صندوق تكميلي لمعاشات الأطباء، ومقترح لتعديل الدمغة الطبية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني، لـ«لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء» وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، بما يضمن تحسين بيئة عمل الأطباء، من الناحية الفنية، والمادية، والعلمية.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق «عبر تقنية الفيديو كونفرانس»، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد أمين عام نقابة الأطباء، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والمستشار أحمد حنفي عضو مكتب المستشار القانوني للوزير، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وممثلو النقابة من شباب الأطباء.