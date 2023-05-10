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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"بعد تداول فيديو".. القبض على سيدة تعدت على ابنتها بالسلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب بالسلام.

تعود الواقة عندما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً إدعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى الفتاة المُشار إليها وتبين أنها طالبة - مقيمة بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها، وأمكن ضبط والدتها- مقيمة بذات العنوان، والتى قررت بأن نجلتها دائمة التأخير عن المنزل مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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