اكتساح للروسونيري.. تاريخ مواجهات ميلان والإنتر في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب سان سيرو، الذي يحتضن مواجهة ديربي الغضب بين ميلان وجاره الإنتر، التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

متابعو الكرة العالمية، سيكونون في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على موعد جديد مع ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، والذي انطلق لأول مرة منذ 115 عامًا تقريبًا.

وصعد ميلان الى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما تأهل إنتر ميلان إلى نفس الدور، عقب الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

تاريخ مواجهات ميلان ضد الإنتر

وتشير الأرقام، إلى أن هناك 219 مباراة جمعت بين فريقي ميلان وإنتر ميلان قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فاز الإنتر على الروسونيري في 81 مباراة، بينما استطاع ميلان أن يحسم لصالحه 71 مواجهة فقط، في حين انتهت 67 من مواجهات الفريقين بالتعادل.

ونجح لاعبي النيراتزوري في تسجيل 296 هدفًا أمام الأحمر والأسود، في المقابل أحرز لاعبو الميلان 283 هدفًا في شباك جاره.

دوري أبطال أوروبا

وسبق أن التقى الفريقان في 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، فاز ميلان مرتين، وتعادلا مرتين، ولم ينجح إنتر في تحقيق الفوز.

واصطدم الفريقان ببعضهما للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي موسم 2002-2003، حينما انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، وتعادلا في المباراة الثانية بهدف لكل منهما.

كما تجددت المواجهة بين الفريقين موسم 2004-2005، في الدور ربع النهائي، حيث نجح ميلان في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد، وفي مباراة الإياب ظل ميلان متقدمًا بهدف حتى الدقيقة 70، ولكن ألغى حكم اللقاء حينذاك الحكم؛ بسبب شغب الجماهير، وحينها احتسبت النتيجة 3-0 لصالح الروسونيري فيما بعد.

ولذلك، تعتبر المواجهة بين ميلان وإنتر ميلان، الليلة، هي الخامسة بين الكبيرين، التي تؤكد وجود فريق إيطالي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.