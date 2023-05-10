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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تقرير: النمسا في مقدمة دول أوروبا والعالم الراغبة في القضاء على الهجرة

الهجرة
الهجرة
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أظهر تقرير أوروبي أن النمسا فى مقدمة دول الاتحاد الأوروبي والعالم التي ترغب في القضاء على الهجرة إليها أو الحد منها للغاية.

وأوضح التقرير - الصادر اليوم الأربعاء، عن منظمة تحالف الديمقراطيات في كوبنهاجن - أن الدول الأوروبية بشكل عام صنفت الحد من الهجرة من بين القضايا الثلاث الأولى التي يجب على حكوماتهم التركيز عليها أكثر، مشيرا إلى أنه تم تحليل وضع الهجرة في 53 دولة حول العالم وأن الحد من الهجرة يأتي بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية في مقدمة الاهتمامات، وأولها النمسا بنسبة (34 في المائة) ثم ألمانيا (31)، ويليها هولندا (30) وفرنسا (28) والسويد (27).

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من المواطنين في النمسا تطالب الحكومة بأن تركز أكثر على قضايا أخرى بعد الحد من الهجرة، وأهمها الحد من الفقر ومحاربة الفساد وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الرعاية الصحية والتعليم.

ولفت التقرير إلى عدم رضاء مواطني النمسا أيضا بدرجة عالية عن سياسات الولايات المتحدة، مضيفا أن النمسا منقسمة حول مسألة العلاقات مع روسيا، وهي مترددة في مساعدة المهاجرين من أوكرانيا.

يشار إلى أن هذا التقرير صدر بعد إجراء مسح شمل 54 ألف مواطن من 53 دولة، وبالتعاون مع معهد أبحاث السوق "لاتانا".

الهجرة النمسا الاتحاد الأوروبي