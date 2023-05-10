استمرار عمل لجان التفتيش المالى بمختلف الأندية والاتحادات

تواصل لجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممن يحملون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات أعمالها الرقابية والتفتيشية على العديد من الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات والتى بدأت أعمالها بأندية الأهلى والزمالك.

ولم تواجه اللجنة بعد مرور عدة أيام على عملها بناديي الأهلى والزمالك أية عقبات تتعلق بتقديم المستندات والأوراق والملفات والدفاتر اللازمة لاستكمال عمل تلك اللجان .

وذلك تمهيدا لبدء مرحلة المراجعة للتقارير المالية النهائية متضمنة أعمال الفحص المالى والإدارى لكل هيئة على حدة.

وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تلك اللجان استمرار عملها بدقة متناهية ودقيقة لكافة اعمالها وفحصها للمستندات والدفاتر فضلاً عن تكثيف عمل تلك اللجان حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة فى اقرب وقت ممكن .