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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استمرار عمل لجان التفتيش المالى بمختلف الأندية والاتحادات

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تواصل لجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممن يحملون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات أعمالها الرقابية والتفتيشية على العديد من الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات والتى بدأت أعمالها بأندية الأهلى والزمالك.
ولم تواجه اللجنة بعد مرور عدة أيام على عملها بناديي الأهلى والزمالك أية عقبات تتعلق  بتقديم المستندات والأوراق والملفات والدفاتر اللازمة لاستكمال عمل تلك اللجان .
وذلك تمهيدا لبدء مرحلة المراجعة للتقارير المالية النهائية متضمنة أعمال الفحص المالى والإدارى لكل هيئة على حدة.
وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تلك اللجان استمرار عملها  بدقة متناهية ودقيقة لكافة اعمالها وفحصها للمستندات والدفاتر فضلاً عن تكثيف عمل تلك اللجان حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة فى اقرب وقت ممكن .

وزارة الشباب والرياضة الجهاز المركزي لجان التفتيش احمد محمدي الأندية والاتحادات