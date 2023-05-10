غدا.. "أنا والأستاذ" معرض فني بدار الأوبرا المصرية - صور

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضاً فنياً تحت عنوان "أنا والأستاذ"، وذلك في السادسة والنصف مساء غد الخميس، بقاعة زياد بكير في دار الأوبرا المصرية، والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل، الموافق ١٦ مايو الجاري.

يضم المعرض ٤٠ عملا فنيا من الخامات المختلفة لـ٤ فنانين هم: السيدة إبراهيم ألور، أستاذ طباعة المنسوجات بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس وهى فنانة تشكيلية رائدة فى مجال التجريب بالخامات والأساليب الطباعية و٣ من الفنانين الذين تتلمذوا على يديها وهم: على محمد نور الشريف، ووسام محمد إبراهيم، ومروة ماهر عبد الحليم.