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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الخارجية الأمريكية تنظم احتفالية بمشاركة المحقق محمد أمين المصرى

المحقق محمد أمين
المحقق محمد أمين المصرى
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نظم مكتب وزيرالخارجية الأمريكية احتفالية لأول مرة فى «بليرهويس» مكان إقامة الرؤساء والزوار المهمين للرئيس الأمريكى، حيث أنه مواجه للبيت الأبيض مباشرة.

وحضر الحفل لفيف من السفراء والدبلوماسيين والقادة المسلمين فى جميع المجالات بالمجتمع الأمريكي.

كما حضر الحفل المحقق محمد أمين المصرى ممثلا لجمعية الضباط المسلمين فى جهاز شرطة مدينة نيويورك.

ويلاحظ أن جهاز شرطة نيويورك يعد أكبر جهاز شرطة فى العالم ويوجد به قرابة الثلاثة الآف ضابط مسلم منهم قدر كبير من المصريين، ولهم مساهمات كبيرة فى المجتمع الأمريكي لخدمة الجاليات المختلفة وخصوصًا الجالية المصرية.

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محمد أمين المصرى الخارجية الأمريكية جمعية الضباط المسلمين شرطة نيويورك