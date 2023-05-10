مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك.. والإدارة تبحث العرض مع أوسوريو

قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق، وفريق عجمان الإمارتي الحالي، على مسؤولي الزمالك، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء، قامت بعرض المهاجم المغربي، على الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، من أجل بحث إمكانية ضم اللاعب.

ويبحث أوسوريو مع إدارة الزمالك تدعيم الفريق بمهاجم سوبر، في ظل اقتراب رحيل المهاجم البنيني ساسمون أكينيولا، بعد فشل تقديم أوراق اعتماده مع الفريق، بعد الانضمام إلى القلعة البيضاء، يناير الماضي.

ويشغل مركز المهاجم في الفريق الأبيض خلال الوقت الحالي، التونسي سيف الدين الجزيري، بجانب ناصر منسي، الوافد الجديد إلى الفريق مطلع الموسم الحالي.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتمسك الزمالك، بأمل حسم وصافة بطولة الدوري، بعد فشل الفريق الأبيض في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز للعام الثالث علي التوالي، ويأتي في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وابتعد الزمالك عن المنافسة على بطولة الدوري، بعد تلقي 6 هزائم والتعادل في 7 مباريات وتحقيق 12 انتصارًا.