عضو مجلس أمناء الكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية لـ«البوابة نيوز»: البابا تواضروس سيترأس القداس الإلهى فى كنيسة القديس يوحنا

زيارة البابا تواضروس للبابا فرنسيس جددت الأمل في قلوب مسيحيى العالم عامة وأقباط مصر الأرثوذكس والكاثوليك خاصة فى إحياء لقاء المحبة بين الكنيستين

البابا تواضروس سيوجه هذه المرة كلمة يسمعها كل المسيحيين حول العالم

هذه المرة الأولى التى يتحدث فيها رأس كنيسة غير الكاثوليكية في اجتماع البابا العام

مناقشة المواضيع اللاهوتية مكانها اللجنة الدائمة بين الفاتيكان والكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أتمنى أن يحترم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خصوصية كل كنيسة تشترك فى صياغته

ليت كل المسيحيين يتمثلون بقداستهم فى المحبة والأخوة واحترام الآخر

تبدأ زيارة البابا تواضروس الثاني، للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، وتستمر لمدة 3 أيام، حتى 12 من نفس الشهر، وتأتى الزيارة احتفالا بيوم المحبة الأخوية بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، الذي داومت الكنيستان على إحياء ذكراه في العاشر من مايو من كل عام منذ عشر سنوات، منذ زيارة البابا تاوضروس للبابا فرنسيس في الفاتيكان 2013.

الزيارة أيضاً بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على زيارة البابا شنودة الثالث للفاتيكان، والتي التقى فيها البابا بولس السادس بابا الفاتيكان والبابا شنودة الثالث البطريرك الـ١١٧، ليصدر عن هذا اللقاء اعلانا مشتركا عن طبيعة المسيح، بعد قطيعة دامت 15 قرنا بين الكنيستين، وهذا ما لاقي استحسان المسيحيين الذين يقدروا جهود البابا في هذا الشأن.

وعن زيارته أجرت «البوابة نيوز» حوارا مع الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة الشرفي، عضو مجلس أمناء الكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية بروما، ومدرس القانون الكنسي بالمعهد الشرقي بروما.

مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:

* في البداية؛ هلا حدثتنا عن نفسك؟

** ولدت باسم أنور عزيز مينا «الأنبا أنطونيوس عزيز» بالمنيا في 9 فبراير 1955م، التحقت بالإكليريكية الصغرى بطهطا عام 1965م، وحصلت على الثانوية العامة عام 1972م، ودرست الفلسفة واللاهوت بالمعهد الإكليريكي بالمعادي، رسمت كاهنا في 9 يونيو 1978م بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا على يد الأنبا أنطونيوس نجيب متخذا اسم الأب أنطونيوس عزيز.

* وماذا عن رهبنتك؟

** أنا لا انتمى الى رهبانية معينة فقد كنت كاهنا إيبارشيا عينت راعيا على عدة كنائس بإيبارشية المنيا حتى سنة 1984. بعدها سافرت للدراسات التخصصية بروما فحصلت على الدكتوراه في القانون الكنسي سنة 1988، وعملت كرئيس للمجلس الروحي الإكليريكي الابتدائي بالمنيا، وراعي مار مرقس بالمنيا من 12/9/1988- 7/6/1992م، ومدرس للقانون الكنسي بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

ثم انتقلت إلى روما في 1992 حيث عملت في مجمع الكنائس الشرقية بروما ومدرسا للقانون الكنسي للكنائس الشرقية في المعهد البابوي للدراسات الشرقية بروما، وفي 21 ديسمبر2002م اختارني السينودس البطريركي للأقباط الكاثوليك لكي أكون الأسقف المعاون لبطريرك الإسكندرية وشئون المهجر وأسقفا فخريا لمريوط وتمت سيامتي الأسقفية يوم 13 فبراير 2003م على يد الأنبا اسطفانوس الثاني في كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية، وفي 27 ديسمبر 2005م وقع الاختيار علي لأكون مطرانا لإيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم.

وفي يوم الأحد الموافق 23 يناير 2006م تم تجليسي بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة خلفا للأنبا اندراوس سلامة على يد الأنبا اسطفانوس الثاني بطريرك الأقباط الكاثوليك وكاردينال الكنيسة الجامعة والمطارنة أعضاء السينودس المقدس، وأساقفة الطوائف الكاثوليكية الأخرى.

ومثلت الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو2013م وتنحيت عن إدارة إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف في 2017 وعينني بعدها قداسة البابا فرنسيس عضوا ضمن مسئولي الكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الايطالية بروما، كما استأنفت رسالتي كمدرس للقانون الكنسي بالمعهد الشرقي بروما.

* وما هو برنامج البابا تواضروس بروما؟

** في اللقاء السابق بين البابا فرنسيس والبابا تواضروس لم يكن هناك مجال للبابا تواضروس لإلقاء كلمه في الاجتماع العام الذي يقيمه البابافرنسيس يوم الآربعاء من كل أسبوع. لكن هذه المرة سيوجه البابا تواضروس كلمة خاصة، يسمعها الأقباط حول العالم بل وكل المسيحيين، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رأس كنيسة غير الكنيسة الكاثوليكية في اجتماع البابا العام.

بعد هذا اللقاء سيزور البابا تواضروس إيبارشية تورينو وروما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وسيكون في صحبته الأنبا برنابا، أسقف الإيبارشية. وفي ختام الزيارة يرفع قداسة البابا تواضروس صلاه بخور عشية، في إحدى كنائس بابا روما الأربعة، وهي كنيسة القديس يوحنا اللاتيران، كما يقيم فيها القداس يوم الأحد بإذن الله.

* ما هى الكنائس الخاصة بالفاتيكان؟

** كنائس الفاتيكان أو بالأحرى كنائس إيبارشية روما لا حصر لها ولكل منها تاريخ. ومنها الكنائس القديمة جدا منذ العصور الأولى للمسيحية والكنائس الحديثة. لكن هناك كنائس خاصة ببابا روما.

* وما هى هذه الكنائس؟

** هي أربع كاتدرائيات بابوية في روما، من أملاك الفاتيكان وتسمى «الكنائس الكبرى»:

1- كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني: وهي واحدة من كنائس البابا الرئيسية الأربع ومقر أسقفها، بوصفه أسقف روما. بنيت الكاتدرائية في القرن الرابع وجددت ورممت مرات عديدة خلال تاريخها الطويل، وكانت خلال القرون الوسطى مقر البابا، وفيها انعقدت خمسة مجامع كنسية بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر دعيت «المجامع اللاترانية». وفيها انعقدت عام 1929 المباحثات بين الحكومة الإيطالية والفاتيكان خلال حبرية بيوس الحادي عشر وتم التوصل لاتفاقيات لاتران الثالثة، التي نظمت العلاقة بين إيطاليا والكرسي الرسولي وأفضت إلى اعتبار الفاتيكان دولة مستقلة.

بنيت الكاتدرائية على أرض تعود لعائلة لاتيران وذلك نسبت إليها حتى اليوم، وقد منحها الإمبراطور قسطنطين الأول للبابا ميلتيادس الذي عقد فيها مجمعًا محليًا عام 319، وأظهرت حفريات التنقيب خلال عهد البابا بيوس الحادي عشر أن الكنيسة قامت على ثكنات عسكرية لجيوش الإمبراطور ماكسيموس. الكنيسة القديمة كانت تتألف من صحن ورواقين وسميت باسم «المسيح المخلّص» ثم فيما بعد باسم القديس يوحنا المعمدان.

2- كاتدرائية القديس بطرس أو بازليك القديس بطرس وتعرف رسميًا باسم بازليك القديس بطرس البابوية بالفاتيكان: وفقًا للتقاليد، تم بناء كاتدرائية القديس بطرس في موقع قبر الرسول بطرس الذي يعود تاريخه إلى عام 60. وقد صلب في سيرك نيرون المجاور. أصبح هذاالمكان تحت إمبراطورية قسطنطين الذي أعلن الدين المسيحي دينا رسميا في الإمبراطورية الرومانية.

بنيت في أواخر عصر النهضة في القسم الشمالي من روما وتقع اليوم داخل دولة الفاتيكان رسميًا. كاتدرائية القديس بطرس تعتبر أكبر كنيسة داخلية من حيث المساحة، وواحدة من أكثر المواقع قداسةً وتبجيلاً في الكنيسة الكاثوليكية، وقد وصفها عدد من النقاد بأنها "تحتل مكانة بارزة في العالم المسيحي.

سبب التبجيل يعود، لأن الكاتدرائية وبحسب التقليد الكاثوليكي تحوي ضريح القديس بطرس، ويقع الضريح مباشرة تحت المذبح الرئيسي للكاتدرائية والذي يسمى «مذبح الاعتراف» أو «المذبح البابوي» أو «مذبح القديس بطرس» القديس بطرس هو أحد التلاميذ الاثني عشر ومن المقربين ليسوع، وبحسب العقائد الكاثوليكية فإن يسوع سلّمه زمام إدارة الكنيسة من بعده، وبالتالي كان بطرس البابا الأول للكنيسة الكاثوليكية

3- كنيسة القديسة ماريا ماجوري، أو كنيسة القديسة مريم الكبرى البابوية، بالإيطالية: Basilica Papale di Santa Maria Maggiore ‏ هي البازيليك الكاثوليكي المريمي الروماني في روما. دعيت الكنيسة خلال تاريخها بعدد من الأسماء. بنيت سنة 358. وتم ترميمها والإضافة إليها بين القرن الرابع والقرن الثامن عشر عددًا كبيرًا من المرات.

وتقع الكنيسة على مقربة من تل اللاترانو فوق التلة المعروفة باسم تلة الإسكويلينو؛ تعتبر الكنيسة أقدم كنيسة رومانية مشيدة على اسم مريم العذراء وتسمى أيضًا كنيسة سيدة الثلوج وبازليكليبريوس نسبة إلى البابا الذي قام ببنائها. ولعلّ أشد ما يميز هذه الكنيسة عن سائر الكنيسة، كون بنيتها التاريخية مربعة الشكل تقسم إلى ثلاثة تقاطيع، كذلك تتميز بكون سقفها مرصع بنصيب أسبانيا من الذهب الإمريكي الذي حمل إلى روما في أعقاب اكتشاف القارة.

4- كنيسة القديس بولس خارج أسوار روما: واسمها الرسمي الكنيسة البابوية للقديس بولس خارج الأسوار. بالإيطاليةBasilica Papale di San Paolo fuori le Mura‏ هي إحدى الكنائس البابوية الأربعة في روما، وتعتبر ثاني أكبر كنيسة فيها بعد كاتدرائية القديس بطرس، وتحوي رفات القديس بولس الملقب «رسول الأمم» والذي قطع رأسه في روما خلال اضطهاد نيرون للمسيحيين بين عامي 64 و67. يرجع تاريخ الكنيسة لفترة مبكرة، غير ان افتتاحها بشكل رسمي بعد ترميمها وتوسيعها يعود للقرن الرابع.

ومن غير المعروف تاريخ أقدم كنيسة في هذه المنطقة، غير أن أولى عمليات التوسيع والترميم والاهتمام الحكومي تمت عام 386 على يد الإمبراطور فالتينان الثاني، ثم الإمبراطور ثيودوسيوس والذي أصبحت الكنيسة في عهده تتألف من صحن واسع بأربع أروقة يقسمها ثمانون عمودًا، فكانت في ذلك الوقت أكبر كنيسة في العالم وبقيت محتفظة بهذه الصفة حتى بناء كاتدرائية القديس بطرس الحالية.

وتعرضت الكنيسة لعدة حوادث تاريخية واحترقت عددًا من المرات كان أكبرها في القرن التاسع عشر حين احترقت بأكملها تقريبًا. كان أكبرها عام 1823 حين أتى الحريق على كامل الكنيسة تقريبًا وأعاد المهندسون بوسيو وكامبو ريسي وبيلي وبوليتي بنائها وترمميها، خلال عهد البابا ليون الثاني عشر ثم البابا بيوس التاسع، الذي أعاد تدشين وافتتاح الكنيسة عام 1854.

* وماذا عن كلمه البابا تواضروس؟

** البابا فرنسيس يلقي كلمته يوم الأربعاء صباحا. والبابا تواضروس يلقي كلمته مساء الأربعاء. انما يوم الأربعاء 10 مايو وللمرة الأولى يلقى كل من البابا فرنسيس والبابا تاوضروس كلمته لكل شعب المسيح. في هذا اليوم يجتمعا كأخوة ويلقيا كلمتيهما، مما يؤثر تأثيرا اثر ايجابيا كبيرا في نفوس المؤمنين.

* وما سبب عطاء كنيسه للبابا تواضروس؟

** وضع بابا روما كنيسة يوحنا اللاتيران تحت تصرف قداسة البابا تواضروس لإقامة قداس بالطقس القبطي الأرثوذكسي للشعب القبطيالأرثوذكسي الموجود بروما والذي لا تسعه أية كنيسة من كنائس الأقباط الأرثوذكس في روما، خاصة إذا تجمعوا معا. وهي علامة محبة وأخوة واهتمام من الكنائس باحتياجات بعضها البعض.

* هل سيتم حضورك لاستقبال البابا؟

** نعم تمت دعوتي لاستقبال قداسته وبنعمة الله سأذهب لأكون في شرف استقبال البابا تواضروس ونوال بركته.

* وهل هناك حديث حول مناقشه مواضيع تخص الكنسيتين؟

** لا اعتقد ان هناك مجالا لمناقشة مواضيع لاهوتية، فمكان هذه المناقشات هي اللجنة الدائمة بين الفاتيكان والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أهم ما في هذه الزيارة أنها زيارة محبة وإذكاء للروح المسكونية وخطوة على تحقيق رغبة المسيح أن «يكونوا واحدا».

* وماذا عن الاجتماع بين الباباوات؟

** هو لقاء بين الإخوة، يجتمعان ويلتقيان في الرب يسوع، وعلى مثلهما يلتقي وفدا الكنيستين. ولقد أوضح قداسة البابا تاوضروس أن الصلوات الطقسية والقداس أثناء تواجد قداسته بروما هي في إطار زيارة قداسته لأبناء ايبارشية تورينو وروما من الكنيسة الأرثوذكسية وستقام بطقس الكنيسة الإسكندرية.

* وماذا عن قانون الأحوال الشخصية؟

** لعقد الزواج شقان: شق كنسي وشق مدني. ما يهم الكاثوليكية هو الشق الكنسي. وهناك اتفاق بين كل الكنائس على أغلب المواد الخاصة بالأحوال الشخصية. انما الاختلاف هو في المواد التي تخص الموانع المبطلة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين، وهي مختلفة في كل طائفة عن الأخرى، مما وجب أن يفرد لكل طائفة ما يقنن لهذه المواد.

قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك تم وضعه على أيدي أكبر أساتذة القانون في العالم، ومتخصصين في تفسير الكتاب المقدس، وأخذ وقتا كبيرا في وضعه، وتم الاعتراف به، وهو يحكم جميع الكنائس الكاثوليكية في العالم. وأملى أن يكون مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قد احترم خصوصية كل كنيسة تشترك في صياغته.

واقترح أن يبقى الزواج كنسيا كما هو، انما للدولة إن كانت تريد قانونا للزواج المدني، أن يكون القانون خاصا بالحالة المدنية، ومنتجا لمفاعيل مدنية فقط، دون أن تجبر الكنيسة على الاعتراف به.

* في الختام؛ ماذا تريد أن تقول لمؤمني الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية؟

** ليت كل المسيحيين من كل الطوائف أن يتمثلوا بقداستهم في المحبة والأخوة واحترام الآخر وقبول اختلافه ومحاولة فهم أفكاره والاستعداد لقبوله وأهم من كل ذلك الصلاة كما علمنا يسوع لكي يرينا هو نفسه كيف يمكننا أن نكون واحدا.