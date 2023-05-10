التموين: استلام 1.7 مليون طن قمح عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو مليون و700 ألف عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وبدأت مديريات التموين علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل اردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.

وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف .‏

وتضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ( الكميات ‏ومكان التوريد ) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

ويحظر التوجيه الوزاري علي التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم، و‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم .

كما نص التوجيه على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 ألاف جنية للطن ، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72٪ , وذلك مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت اي مسمي.

من جانبه، كشف محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، خلال جولة تفقدية الصوامع ونقاط استلام الاقماح، عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي بالمحافظة إلي نحو 25 الف طن حتي اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه تم زراعة 170 الف فدان قمح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلي أنه مستهدف توريد من 200 الي 220 الف طن قمح بنهاية الموسم.

وأكد اسماعيل أن جميع الاقماح المستلمة جديدة ولا توجد كميات مخزنة من العام الماضي، موضحا أن التوريد اليومي ارتفع الي ما يقرب من 3 آلاف طن، عبر 25 نقطع تجميع واستلام بسعة تخزينية إجمالية 200 الف طن .

واشار إلى أن نقاط تجميع و استلام الاقماح تضم صومعة بسعة 60 الف طن تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعة أخؤى بسعة 30 ألف طن تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى.

وأوضح اسماعيل أن هناك 16 شونة ومركز تجميع و 7 هناجر و بناكر تابعة للبنك الزراعي منها على سبيل المثال وليس الحصر ديروط و بيشاو و صنب و القوصية و بني قرة و الرميح و نزلة بني عبدلله و بني حسين و البداير و ساحل سليم و عرب مطير.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط أنه مستهدف استلام 70 الف طن قمح من مشروع شرق العوينات خلال موسم التوريد الحالي، مشيرا إلي أنه تم تجهيز أماكن لاستقبال تلك الكميات.

وأوضح اسماعيل أن لجنة برامج القمح تتولي نقل الكميات التي تزيد عن الطاقات التخزينية بمحافظة أسيوط الي محافظة المنيا والتي لديها سعات تخزينية اكبر .

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بإنشاء صومعة جديدة بطاقة تخزينية 90 الف طن بعدد 18 خلية في الظهير الصحراوي لمحافظة أسيوط وجاري بدء تنفيذها قريباً.

وأوضح أن تلك الصومعة ستتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وستعمل على استيعاب كميات القمح التي تنتجها المحافظة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخري.

وقال: إن المديرية تقوم بتشديد الإجراءات الخاصة بمنع تداول القمح المحلي خارج مظلة وزارة التموين ونقل المحصول من محافظة الي أخري دون إبلاغ المديرية مشيرا إلي أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتي الآن.

ولفت إلي أن المزارع أصبح لديه وعي ويقوم بتوريد كميات القمح المزروعة خلال الموسم الجاري خاصة بعد رفع سعر التوريد الي حدود المستويات العالمية بجانب منع استخدام محصول القمح المحلي كعلف أو طحنه بمطاحن القطاع الخاص في اسيوط والتي تصل إلي 16 مطحن.

وأشار إلي أن مديرية التموين بأسيوط بدأت في تسليم المزارعين حصص النخالة عن الكميات التي يتم توريدها وفقاً للقرار الوزاري.

من جهته قال المهندس عثمان احمد رئيس قطاع مطاحن اسيوط بشركة مطاحن مصر الوسطى أنه تم استلام 5400 طن قمح محلي من المزارعين بالمطحن وذلك منذ بداية موسم التوريد وحتي صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الشركة يتبعها مطحنين في اسيوط قدرتهم الإنتاجية اليومية 403 طن يومي ، تنقسم الي مطحن السلندرات الالماني بقدرة طحن يومي 231 طن، و مطحن بوهلر 171 طن يومي.

وتابع رئيس قطاع مطاحن اسيوط بشركة مطاحن مصر الوسطى أنه بالاضافة إلي ذلك توجد صومعة تتبع الشركة في المحافظة بقدرة تخزينية 30 الف طن، مشيرا إلي أنه يتم توفير الدقيق المدعم للمخابز البلدية المدعمة بهدف إنتاج الخبز البلدي للمواطنين.