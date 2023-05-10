الأحد المقبل.. انطلاق النشاط الصيفي لتحفيظ الأطفال القرآن بجامع عمرو بن العاص

ينظم جامع عمرو بن العاص، الأحد المقبل، احتفالية كبرى لانطلاق النشاط الصيفي لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال سيقام داخل أروقة المسجد بعد صلاة العصر اعتبارا من السبت المقبل، ويستمر طوال فترة الصيف، مشيرًا إلى أنه ستقام فعالية كبرى يوم الأحد المقبل سيتم خلالها توزيع هدايا قيمة للأطفال لتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم.

وأشار إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص إلى أن النشاط الصيفي لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم في العام الماضي داخل المسجد حضره المئات وسط تشجيع ورعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

الجدير بالذكر أن مسجد عمر بن العاص كان بمثابة مركزاً للحكم ونواة للدعوة للدين الإسلامي بمصر، ومن ثم بنيت حوله مدينة الفسطاط، وهي أولى عواصم مصر الإسلامية، وكان الموقع الذي اختاره عمرو بن العاص لبناء هذا الجامع يطل على النيل في ذلك الوقت كما كان يشرف على حصن بابليون الذي يقع بجواره.

ويطل المسجد على نهر النيل، وقد عُرف بعدة أسماء ومنها "الجامع العتيق" و"تاج الجوامع"، حتى استقر على اسمه الحالي، أي جامع عمرو بن العاص.