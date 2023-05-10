برلماني: الدولة المصرية لا تشكو قلة المال بل نشكو قلة الرجال

بدأ النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلمته للتعليق على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، بأن الدولة المصرية لا تشكو قلة المال بل نشكو قلة الرجال.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للدولة للعام المالى 2021/2022.

وقال إمام إن الحساب الختامى به العديد من الأمور التى تثير تساؤلات غير عادية نحتاج رد عليها من الحكومة، لا سيما التى تتعلق بالدين الحكومى

وأوضح إمام، أن الدين فى عام 2016 بلغ نحو تريليون جنيه وصل فى عام 2019 إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، والأن فى الحساب الختامى المعروض، يتعدى الـ6 تريليونات جنيه، وذلك بنسبة زيادة 262 فى المائة.

وأضاف إمام، يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تزداد فيه الأجور إلى مائة بالمائة، ولا الاستثمارات.وتابع، الأرقام الواردة تحتاج تفسير .

ومن جانبه، عقب الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك لبس لدى البعض فى مسألة الدين الحكومى، مشيرا إلى أن ما ينشر عن البنك المركزى بشأن الدين الخارجى، هو ما يخص كامل أجهزة الدولة، بمختلف جهاتها وهيئاتها المختلفة، وبالتالى لا يجب النظر إلى تلك الأرقام بأنها تتعلق بموازنة الدولة.