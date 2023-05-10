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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كشف حقيقة وجود دوران عشوائي أعلى الطريق الدائري بصفط اللبن

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة حقيقة وجود دوران عشوائي أعلى الطريق الدائري بصفط اللبن.

 تعود الواقعة بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق يتضمن الإدعاء بقيام قائدى سيارات "النقل والملاكى" بإتخاذ (دوران) عشوائى أعلى الطريق الدائرى عقب نزلة صفط اللبن إتجاه ميدان لبنان القادم من منطقة المريوطية للمرور من خلالها مما يؤدى إلى الحوادث المرورية وتعريض حياة قائدى السيارات للخطر.

وبفحص الطريق الدائرى من منطقة صفط اللبن وحتى أعلى محور 26 يوليو ، تبين وجود فتحة بالحاجز الخرسانى الأوسط الفاصل بين الطريق الدائرى فى الاتجاهين "ناتجة عن أعمال إنارة الطريق الدائرى" وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق الفتحة المُشار إليها من خلال وضع حواجز خرسانية "نيو جيرسى" .

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