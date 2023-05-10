خبير اقتصادي: مصر أعطت المواطن أولوية رغم الظروف العالمية الصعبة

قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن مصر اتخذت نهجًا إصلاحيًا في آخر 8 سنوات من أجل تغيير شكل وهيكل الاقتصاد المصري، وكان من ضمن التغييرات الحادثة هي مراعاة المواطن الأقل دخلا، إذ شملته الدولة بالعديد من الحزم منها مظلة الإعفاءات الضريبية، التي طالت جزءا كبيرا من تلك الحزم عن طريق زيادة حافز الدعم العائلي وزيادة الأعباء الضريبية التي تخصم من الوعاء الضريبي نتيجة خروج هذه الفئة منه.

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه هناك مليارات الجنيهات خرجت من الحصيلة الضريبية؛ بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مصر استثمرت في البشر مثلما استثمرت في الحجر، إذ أنها لم تغفل البشر، وأعطت المواطن أولوية في ظل الظروف العالمية الاقتصادية الصعبة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله، لافتًا إلى أن الحكومة مازالت ترسم خطوط لحمايته بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن، موضحًا أنه تم مراعاة الجانب الإنساني والأجيال القادمة في مسألة التنمية المستدامة في المشروعات المقامة.