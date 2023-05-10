الإحصاء: ارتفاع المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 6.1%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم الشهرى لشهر أبريل 2023 مقارنة بشهـر مارس 2023، حيث سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (6.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (2.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.1%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (3.5%).

أما قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فسجل ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.8%) .