دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقود هجوم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وجاك جريليش.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي.

خط الوسط: إليكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، بينما تأهل ريال مدريد بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

