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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"فات الميعاد" يواصل ليالي عرضه على مسرح قصر ثقافة السويس

جانب من العرض
جانب من العرض
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يواصل فرع ثقافة السويس، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عرض مسرحية "فات الميعاد" لفرقة قصر ثقافة السويس، على مسرح القصر، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
تدور أحداث العرض حول فرقة مسرحية تقدم لعبة افتراضية تنطوي على البحث عن القيم والمبادئ التي يبحث عنها الإنسان طوال حياته حتى يصل إلى نهاية عمره.
 العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ضمن عروض المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، من تأليف وإخراج دكتور أسامة رؤوف، ديكور عمر كمال، أشعار محمد فوزي، موسيقى وألحان رفيق يوسف، ويستمر العرض لمدة أسبوع.
وتشهد مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الزخم خلال الفترة الأخيرة بمواقعها الثقافية بالمحافظات، إيمانا بالدور الكبير للمسرح في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع.

فرع ثقافة السويس فات الميعاد الهيئة العامة لقصور الثقافة القيم والمبادئ أسامة رؤوف