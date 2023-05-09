صحيفة: رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تزور تايوان الأسبوع المقبل

تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، زيارة إلى تايوان الأسبوع المقبل؛ حيث ستلقي خطابا من المرجح أن يثير غضب بكين وقد يسبب قلقا في نهج الحكومة البريطانية الحذر في العلاقات مع الصين.

وقالت تراس - في تريح أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم "الثلاثاء" - "إن تايوان منارة للحرية والديمقراطية.. وإنني أتطلع إلى إظهار التضامن مع الشعب التايواني شخصيا في مواجهة السلوك والخطاب العدواني المتزايد من النظام في بكين".

ووفقا للصحيفة، قال مكتب تراس اليوم إنه من المتوقع أيضا أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة بأعضاء كبار في الحكومة التايوانية.

يذكر أنه عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان العام الماضي، قالت الصين إنها وضعت جيشها في "حالة تأهب قصوى" وأعلنت عن عمليات عسكرية مستهدفة بما في ذلك تجارب صاروخية.