مواد البناء: مصر لديها توجه كبير نحو التحول إلى الصناعات الخضراء

نظمت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات الملتقى التجاري المصري الصيني لصناع مواد البناء الذي عقد بمبنى اتحاد الصناعات المصرية .

ورحب الدكتور كمال الدسوقي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء في كلمته في افتتاح فعاليات الملتقى بوفد الشركات الصينية، مؤكداً حرص اتحاد الصناعات المصرية على التعاون مع الجانب الصيني في تقديم كل وسائل الدعم والمساندة لزيادة الاستثمارات الصينية المباشرة بمصر وخاصة الاستثمار الصناعي.

وأكد الدسوقي، أهمية التعاون بين رجال الأعمال المصريين والصينيين لتطوير الإنتاج الصناعي في المنتجات منخفضة الانبعاثات الكربونية لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يدعم بقوة الصناعات الصديقة للبيئة وأن مصر لديها توجه كبير نحو التحول إلى الصناعات الخضراء.

من جانبه أكد يانج جينج لونج رئيس الوفد الصيني على قوة الترابط وعمق العلاقات بين مصر والصين، مشيرا إلى أن انعقاد الملتقى التجاري يهدف الي زيادة التجارة والاستثمار وتعزيز النمو المستدام خاصة في مجال صناعات مواد البناء والتي تعكس تقدم وتطور الدول خاصة صناعات مواد البناء الخضراء وهو الاتجاه الذي يمثل مستقبل الصناعة.

وأكد رئيس الوفد الصيني على ضرورة الاستفادة من العلاقات الطيبة التاريخية التي تميز علاقات مصر والصين على جميع المستويات هو المصالح المتبادلة المشتركة والتي تتجسد في العديد من الاتفاقيات التجارية وخاصة مبادرة الحزام والطريق والتي يمكن أن تجسد جسرا جديدا لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني.

وأكد ان الملتقى التجاري الصيني المصري لصناع مواد البناء يعد خطوة في زيادة إنتاج مواد البناء والتعاون بين مصر والصين خاصة في تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع وتحديدا في المنتجات الصديقة للبيئة والتي يمكن أن تمثل فرص كبيرة للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.