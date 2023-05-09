بالفيديو.. تفاصيل انطلاق مشروع مكتبات مصر المتنقلة بقرى "حياة كريمة" في 6 محافظات

قالت الدكتورة أماني حسن، مسئول أنشطة وخدمات المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة، إنه جرى تنفيذ الإطار الخاص بخطة العربات المتنقلة في ثلاثة محاور بتوجيهات من القيادة السياسية وبالتعاون مع وزيرة الثقافة وصندوق مكتبات مصر العامة.

وأضافت "حسن" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المحور الأول بدأ برفع كفاءة لحوالي 5 حافلات بمحافظات الإسماعيلية والشرقية ومرسي مطروح بتكلفة تتراوح ما بين 120 إلى 150 ألف جنيه.

وأوضحت، أن المرحلة الثانية بدأت في العام المالي الحالي وهي التوجه بالعربات المتنقلة إلى 6 محافظات، 3 فى وجه قبلي و3 فى وجه بحري، متابعة أنه بالنسبة لوجه قبلي فكانت فى قنا والأقصر والمنيا، أما الوجه البحري فكان موجهة إلى مدينة الإسماعيلية ودمنهور ودمياط.

وأردفت، أنه سيكون هناك 6 محافظات أخرى مع بداية العام المالي القادم، وكل تلك العربات مستهدفة قرى “حياة كريمة".

وأكملت: "بالنسبة لشكل العربات المتنقلة، فإنها ستستشمل على كل الأوعية المطبوعة والمسموعة والرقية، وكل سيارة متنقلة ستشهد مكتبة متنقلة للربط بين المكتبة الموجودة في المحافظة والعربة المتنقلة التابعة لها، وهو ما سيتيح للفئات المستهدفة الذهاب إلى المكتبة المتنقلة وعمل كارنيه عضوية وتبدأ في استعارة الكتب الموجودة فيها".