بالصور.. محافظ الوادي الجديد يزور مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن

زار اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مراحل تنفيذ مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن ومتابعة أعمال التأثيث والفرش للمباني التي جرى الانتهاء منها، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ تفقّد المحافظ منطقة إنشاء الملاعب الرياضية، ووجّه بإقامة ساحات انتظار للسيارات، وتمهيد الأرض بمحيط المجمع وتزويدها بشبكات ري؛ لزراعة الأشجار المثمرة والنخيل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

كما وجّه بمراجعة تخطيط طرق المدخل والبوابة الرئيسية للمجمع، والانتهاء من فرش قاعة المؤتمرات، مُوجّهًا بزيادة عدد العمالة وفترات العمل لسرعة إنهاء الأعمال، والتنسيق بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والتنظيم والإدارة والمديريات الحكومية؛ لبدء تسكين مبنى المديريات فور انتهاء أعمال التأثيث والفرش.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ الموقف الإنشائي لنموذج الوحدات السكنية صديقة البيئة، مُشيدًا بمعدل سير العمل ومُوجهًا بالبدء في إنشاء الطابق العلوي؛ لتقديم نموذج سكني متكامل يراعي البعد البيئي.

محافظ الوادي الجديد يزور مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة (1)

محافظ الوادي الجديد يزور مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة (2)

محافظ الوادي الجديد يزور مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة (3)

محافظ الوادي الجديد يزور مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة (4)

محافظ الوادي الجديد يزور مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة (5)

محافظ الوادي الجديد يزور مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة (6)

محافظ الوادي الجديد يزور مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة (7)