حار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة طقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة.