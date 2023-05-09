خاص.. يعقوبو يرحب بالانتقال إلى الأهلي

رحب الغاني إسحاق يعقوبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بالانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تلقيه عرضا رسميا من نادي القرن الافريقي.

وبدأ الأهلي في فتح ملف صفقات الصيف المقبل لا سيما أن المارد الأحمر يرغب في دعم الصفوف في أسرع وقت، حتى لا يقع في فخ ضيق الوقت ومغالاة الأندية في طلباتها المالية، فكلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، أمير توفيق مدير التعاقدات، بفتح الملف سريعا والعمل على اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الشأن.

وفي هذا الشأن فقد كشف مصدر داخل قطاع الكرة أن اسم إسحاق يعقوبو ظهير أيسر البنك الأهلي دخل دائرة اهتمامات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب، وشدد على أنه سيكون خيارا جيدا في المرحلة المقبلة إذا نجح المارد الأحمر في ضمه الصيف المقبل.

وعلى الفور تحرك أمير توفيق لجس النبض وجمع معلومات بشكل أكبر عن الظهير الأيسر الغاني في صفوف البنك الأهلي على كافة الأصعدة السلوكية والفنية والحياتية، وأيضا محاولة معرفة رأي البنك الأهلي بطريق غير مباشر في حالة التقدم بطلب رسمي لضمه، ورحب الظهير الأيسر بالأمر.

ويعمل أمير توفيق في هذا الملف بصمت شديد، لا سيما أنه يعمل على ملفات أخرى وصفقات أخرى يسعى للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ليبدأ الفريق الموسم الجديد في حالة تركيز شديد، ويمهد له الطريق للفوز بالبطولات.