السفير الأمريكي بالخرطوم: أولوياتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالسودان

أكد السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون جودفري أن أولوية الولايات المتحدة العاجلة هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الانسانية بالاضافة الى تنظيم محادثات للتوصل إلى توقف دائم لأعمال العنف والانتقال الى حكومة مدنية.

وقال "جودفري" إن واشنطن علقت بشكل مؤقت جميع عمليات سفارتها في السودان لكن التزامها بدعم الشعب السوداني لم ينته.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن الشهر الماضي تعليق العمل مؤقتًا بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، وإخلاءها بسبب المخاطر الأمنية، مؤكدًا إجلاء جميع موظفي السفارة وعائلاتهم.