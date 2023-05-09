الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة والقاهرة تسجل 27.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار في الانخفاض في درجات الحرارة واستقرار في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، لأن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا مازالت شمالية قادمة من البحر المتوسط، والعظمي اليوم على القاهرة الكبري تصل ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الأجواء معتدلة ومائلة للدفئ على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ، وأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، خاصة أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية.

وتابعت، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتصل الصغري ما بين الـ 16 إلى 17 درجة مئوية، وتكون أجواء مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى وحتي محافظات شمال الصعيد، معتدلة على المناطق الجنوبية خلال فترات الليل.

وأردف، أنه يتوقع غدًا الأربعاء أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية والارتفاع بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يجعلنا نشعر بالأجواء الحارة فترة النهار لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية وذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية، والعظمى على جنوب البلاد 39 درجة مئوية.