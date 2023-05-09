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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للاحتفال بيوم أوروبا مع الأوكرانيين، حيث قالت إن أوكرانيا هي جزء من عائلة أوروبية واحدة.

وقالت فون دير لاين - على حسابها على موقع تويتر- "من الجيد أن أعود إلى كييف، حيث يتم الدفاع عن القيم التي نعتز بها كل يوم. ومن ثم فهي مكان مناسب للاحتفال بيوم أوروبا. وأرحب بقرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بجعل يوم 9 مايو يوم أوروبا هنا أيضا في أوكرانيا".

وأكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أنها تعد الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تهدف إلى زيادة فاعلية الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد الدولة المعتدية ومنع محاولات دول ثالثة للالتفاف على هذه العقوبات، لا سيما من خلال تصدير البضائع إلى روسيا والتقنيات الخاضعة لقيود العقوبات.

 

المفوضية الأوروبية كييف أوكرانيا