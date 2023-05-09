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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وأسرته

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى أحمد منصور فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكان محمد عثمان المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19/8/2022بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اتهم منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات والطعن في الأعراض ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

اليوم محاكمه مرتضى منصور بالمحكمه الاقتصادية بتهمه سب الخطيب واسرته محاكمة