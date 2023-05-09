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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني: الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي سيظلون على سلم أولوياتنا

الرئيس فلسطين محمود
الرئيس فلسطين محمود عباس
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أكد الرئيس فلسطين محمود عباس "أبومازن"، مساء الإثنين، مواصلة بذل الجهود للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي. 

وقال الرئيس الفلسطيني، لدى استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وعائلة الأسير مروان البرغوثي، إنه لن يهدأ بال القيادة الفلسطينية إلا بتبييض السجون، مُشددًا على أن قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات.

وهنأ الرئيس أبو مازن، الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مُعربًا عن أمله بالإفراج عن جميع الأسرى.

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