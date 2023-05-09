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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة سلوفاكيا: الجيش السوفيتي حرر بلادنا وأوروبا الشرقية

الرئيسة السلوفاكية،
الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا
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أكدت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، أن الجيش الأحمر هو الذي حرر أراضي بلادها خلال الحرب العالمية الثانية بمؤازرة من المقاومة المحلية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت تشابوتوفا: "تم تحرير أراضينا وأراضي أوروبا الشرقية بشكل أساسي من قبل الجيش الأحمر السوفيتي بمؤازرة من الفيلق التشيكوسلوفاكي الأول والجيش الروماني".

وأشارت إلى أن التحالف المناهض لهتلر ضم قوى كبرى أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين.

وأشارت إلى أنه "بحلول نهاية الحرب، شارك فيها أكثر من 50 دولة في العالم".

رئيسة سلوفاكيا الجيش السوفيتي زوزانا تشابوتوفا الجيش الأحمر