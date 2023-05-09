بالصور.. جولة مسائية لمحافظ الجيزة بمركز كرداسة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إجراء جوله ميدانية مسائية لتفقد جهود رفع كفاءة الإنارة وحالة النظافة وأعمال رفع المخلفات والرتش نواتج أعمال التطوير بعدد من جانبي الطرق بنطاق مركز ومدينة كرداسة.

شملت جوله المحافظ تفقد محور المهندس شريف إسماعيل ( الطريق الابيض سابقا ) بالإضافة إلى الوصلة بين محور 26 يوليو ومحور شريف إسماعيل والطريق الدائرى ومحور المنصورية.

أكد اللواء أحمد راشد ضرورة الحفاظ علي الحاله العامة للطرق وما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة لضمان ظهورها بالشكل الحضاري اللائق.

كما شدد على رئيس مركز كرداسة بمتابعة تنفيذ الحملات الدورية على مدار اليوم لتحسين منظومة النظافه ومتابعه مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها لسرعة الانتهاء منها .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.