بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.29 %، عند 10.420,74 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 % ليستقر عند 838,23 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.56 % بمجموع 777,13 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.48 % بمجموع 9.540 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 40 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 540 مليار درهم مغربي.