"مستقبل وطن" يختتم فعاليات المرحلة الأولي من الملتقى التدريبى لتعزيز قدرات أعضائه

اختتم حزب مستقبل وطن المرحلة الأولي ضمن فعاليات الملتقى التدريبى لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بالحزب، أمين الثقافة والرياضة والفنون.

وفي كلمته، قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر لكافة قيادات الحزب والقائمين على الملتقي، والمشاركين من المحافظات، مشيدًا بحالة الحراك داخل الحزب، مؤكدًا أهمية مثل هذا الملتقي، كنوع من التنشيط السياسي لكافة قيادات وكوادر الحزب، لافتًا إلى أهمية التشاور والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات بما يعزز من القدرة على العمل الجماعي والتنظيمي الموحد.

وشارك في جلسات الملتقى خلال المرحلة الأولى المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بالحزب، أمين الثقافة والفنون والرياضة، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، والدكتور محمد كمال المستشار السياسي، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور فخري الفقي أمين الشؤون الاقتصادية بالحزب، والنائب جمال السعيد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور عصام شعث أمين عام وزارة التنمية المحلية.

وفي نهاية الملتقى، قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتسليم شهادات التقدير للأمناء والأمناء المساعدين، وأمناء التنظيم المشاركين في الملتقي، عن محافظات المرحلة الأولي، وهي " دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأقصر".

ويستكمل حزب مستقبل وطن، غدًا الثلاثاء المرحلة الثانية لفعاليات الملتقى، لباقي المحافظات.