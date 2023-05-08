الرئيس السوري يبحث مع نظيره الجزائري المستجدات الإيجابية في العلاقات العربية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية – العربية، والسبل الكفيلة بتعزيزها بشكل ثنائي وجماعي.

وثمّن الرئيسان خلال الاتصال وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا التطورات الحاصلة على الساحة العربية، وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل والتعاون بين الدول العربية خدمة للمصالح المشتركة لهذه الدول وشعوبها، حيث نوّه الرئيس الأسد إلى الدور العروبي للجزائر وما تقوم به من أجل لمّ الشمل العربي.

وناقش الرئيسان التنسيق الفعال والتعاون عالي المستوى بين البلدين، وأشار الرئيس الأسد إلى مواقف الجزائر الثابتة إلى جانب الشعب السوري خلال سنوات الحرب، واستمرارها بهذه المواقف انطلاقًا من المبادئ التي تستند إليها، والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.