محافظة القاهرة تعلن إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت ضمن محور صلاح سالم

أعلنت إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، قرارا بشأن إزالات المقابر التي تتم لصالح المنفعة العامة في جميع مناطق الجبانات الداخلة في الإزالة ضمن محور صلاح سالم.

وتسلمت أسرة الشيخ محمد رفعت قرارا بشأن إزالة المقبرة، والذي جاء فيه أنه بشأن الإزالات التي تتم لصالح المنفعة العامة في جميع مناطق الجبانات الداخلة في الإزالة ضمت أعمال محور صلاح سالم والتي تشتمل على مناطق جبانات: (السيدة نفيسة القديمة والجديدة والإمام الشافعي والطحاوية وسيدي جلال وباب الوزير والمجاورين وسيدي عمر) يتم تقديم الأوراق التالية":

1- إعلان وراثة باسم المنتفع الأصلي المدون بالترخيص أو بكشوف الحصر

2- قيد عائلي باسم المنتفع الأصلي المدون بالترخيص أو بكشوف الحصر.

3- شهادة ميلاد بالتسلسل.

4- تفويضات من جميع المنتفعين بالتسلسل بالتوقيع والبصمة مع إرفاق صور بطاقات الورثة والموقعين على التفويض.

5- صور البطاقة الشخصية.

6- بالنسبة لنقل الرفات يقوم صاحب الشأن بنقل رفات الموتى بمعرفته هو وباقي المنتفعين على نفته الخاصة دون الرجوع إلى إدارة الجبانات.

ويعتبر غدا الثلاثاء 9 مايو 2023 الذكرى السنوية لميلاد ووفاه الشيخ محمد رفعت، والذي ولد 9 مايو 1882.. وانتقل 9 مايو 1950.