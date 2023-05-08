السيطرة على حريق نشب داخل محل بأرض اللواء في العجوزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل محل مراتب بعقار مكون من 6 طوابق بشارع السودان أمام مزلقان أرض اللواء، بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل مراتب بشارع السودان أمام مزلقان أرض اللواء بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمحل أسفل عقار مكون من 6 طوابق جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.