الاتحاد الأوروبي يستعد لاستضافة محادثات بين رئيسي أرمينيا وأذربيجان نهاية الأسبوع

يستعد الاتحاد الأوروبي لاستضافة محادثات بين رئيسي أرمينيا وأذربيجان نهاية الأسبوع الجاري، في ظل تزايد التكهنات بشأن احتمالية توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين عقب عقود من النزاع المسلح.

وذكر مصدران داخل الاتحاد الأوروبي -في تصريحات خاصة لصحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، اليوم الإثنين- أنه من المقرر عقد المحادثات خلال يومي 13 و14 مايو الجاري، لكن جدول الأعمال لم يتحدد رسميًا، مُشيرين إلى أن وزيري خارجية البلدين رفضا التعليق على هذه الأنباء.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسئول في المفوضية الأوروبية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله: "نعتبر تلك الخطوة بمثابة استمرار لجهود تطبيع العلاقات الأرمينية الأذرية، واستئناف للاجتماعات الثلاثية التي عقدت في إطار صيغة بروكسل ومتابعة لمحادثات السلام المهمة والإيجابية التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي".