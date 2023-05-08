نقابة الأطباء تدعو أعضاءها لحضور الجمعية العمومية الجمعة المقبلة

دعت نقابة أطباء مصر، جموع الأطباء بموعد الجمعية العمومية العادية، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

وأوضحت نقابة الأطباء فى بيان لها، أن جدول الأعمال يتضمن، الآتي:

1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

2- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

وأضافت: إذ يؤكد مجلس النقابة العامة للأطباء على بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، فإنه يهيب بجموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء للمشاركة في إتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.

وأوضحت: من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا وتبدأ فعاليات الجمعية العمومية الواحدة ظهر الجمعة 12 مايو 2023 بالقاعة الكبرى بدار الحكمة وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل انعقادها إلى الجمعة 26 مايو 2023، واكتمال نصاب الجمعية العمومية العادية يستلزم حضور 1000 ( ألف طبيب وطبيبة )، وفي حال عدم إكتمال النصاب يتم انعقادها يوم الجمعه 26 مايو بنصاب 300 طبيب وطبيبة.