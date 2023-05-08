الداخلية العراقية: اعتقال 14 أجنبيا حاولوا تسلل الحدود بطريقة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال 14 أجنبيا حاولوا تسلل الحدود بطريقة غير شرعية.

وذكرت الوزارة، أنه استكمالا للإنجازات الأمنية المتواصلة في تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل; تمكن الفوج الأول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على 14 أجنبيا حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

ومن ناحية أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال إرهابي والعثور على مضافتين "وكرين" لتنظيم داعش الإرهابي ومخزن للعتاد في ثلاث محافظات، موضحا أن القوات تمكنت من العثور على مضافة للتنظيم الإرهابي تحتوي على عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير في منطقة جبل بور جنوب محافظة كركوك، وإلقاء القبض على أحد المتهمين من عناصر "داعش" بعد إجراء عملية تفتيش في المناطق المحاذية.

وأضاف أن القوات الأمنية في محافظة ديالى تمكنت من العثور على مضافة أخرى لداعش داخل قرية الأحيمر التابعة لقضاء بعقوبة تحتوي على عبوات ناسفة وأسلحة تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي.

وفي محافظة الأنبار، تم ضبط كدس "مخزن" للعتاد في منطقة الجزيرة بقضاء الرمادي في محافظة الأنبار تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي احتوى أسلحة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية.