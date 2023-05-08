الدوري الإنجليزي.. ويلسون وفينيسيوس يقودان هجوم فولهام في موقعة ليستر

أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كيني تيتي، توسين أدارابيويو، عيسى ديوب، أنتوني روبينسون.

خط الوسط: جواو بالينيا، هاريسون ريد، توم كيرني، ويليان.

خط الهجوم: هاري ويلسون، كارلوس فينيسيوس.

ويحتل فريق ليستر سيتى المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة.