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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"طور وصدر" ندوة بغرفة الأخشاب تستهدف زيادة الصادرات تنظمها غرفة الأخشاب

رئيس غرفة الاخشاب
رئيس غرفة الاخشاب
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تنظم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث
و وايت كورب White Corp  ندوة و ورشة عمل تحت عنوان  "طوَّر و صدَّر"  غدا الثلاثاء

وبحسب بيان الغرفة اليوم فان الندوة ستستعرض برنامج طوَّر و كيفية الاستفادة منه والتسجيل في سلسلة من ورش العمل التي ستقام بالمناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية لتطوير قطاع صناعة الاثاث و الأخشاب.

كما تناقش الندوة المشاكل التي يواجهها أصحاب المصانع، وكيفية تحسين العمليات الصناعية بالمصانع 
وكيفية رفع جودة المنتجات، ومنصات متعددة لبيع منتجك، وكيفية الحصول على تمويل وتأجير تمويلي للمعدات،و جاهزية منتجك للتصدير بمساعدة المجلس والغرفة. 

ندوة طور و صدر ندوة تنظمها غرفة الأخشاب و التصديري للأثاث ينظمان ندوة طور و صدر زيادة صادرات قطاع الاثاث و الاخشاب اتحاد الصناعات المصرية تطوير قطاع صناعة الاثاث و الأخشاب