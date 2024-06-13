مزادات عالمية| دار كريستيز تعرض طبقا من البورسلين النادر بـ 315 ألف يورو

عرضت دار كريستيز للمزادات، طبقا من البورسلين النادر "زهرة الرمان" يحمل العلامة التجارية لسلالة مينج الصينية، بسعر تخطى الـ 315 ألف يورو، اى ما يعادل الـ16 مليون جنيه مصرى، بمزاد باريس اليوم.

تفاصيل طبق “زهرة الرمان”

يشار إلى أن طبق "زهرة الرمان" ومن النوع النادر ذو أرضية صفراء وزرقاء وبيضاء في فترة تزجيج الخزف، يحمل علامة تشنجده المكونة من ستة أحرف داخل دائرة مزدوجة باللون الأزرق للفترة (1506-1521)، يبلغ قطر الطبق 2 9,8 سم.

ظهرت الأطباق ذات التصميم الزهري باللون الأزرق تحت التزجيج على أرضية صفراء مطلية بالمينا لأول مرة في فترة إمبراطورية أسرة مينج، مثل الطبق الموجود في مجموعات Edward Chow وTY Chao، والذي تم بيعه في Sotheby's Hong Kong،18 نوفمبر 1986، المجموعة 56.

تم العثور على هذا النمط الذى حظى بشعبية كبيرة في منتصف فترة مينج، وتم إنتاجها في أطباق بأحجام مختلفة إما مع رمان أو زهرة منمقة يمكن تحديدها على أنها الجردينيا، ومن المعروف أن الأمثلة المنشورة لهذه المجموعة من الأطباق ذات الأرضية الصفراء التي تحمل علامات تشينجهوا وهونججي وزنجده وجياجينج.

ما هى سلالة مينج الصينية؟

كانت سلالة مينج، المعروفة رسميًا باسم Great Ming، سلالة إمبراطورية فالصين، حكمت من 1368 إلى 1644 بعد انهيار أسرة يوان التي قادها المغول، كانت سلالة مينج آخر سلالة أرثوذكسية في الصين يحكمها الصينيون الهان، وهم العرق الصيني الرئيسي، على الرغم من أن العاصمة الرئيسية لبكين سقطت في عام 1644 على يد تمرد بقيادة لي تسيشنج (الذي أسس سلالة شون قصيرة العمر)، إلا أن العديد من الأنظمة التي حكمتها بقايا عائلة مينج الإمبراطورية - التي تسمى مجتمعة بجنوب مينج - استمرت حتى عام 1662.