مصرع طفل غرقًا سقط في مروى مائي بالدقهلية

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه في مروى مائي داخل أرض زراعية، بقرية ميت طاهر مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول طفل جثة هامدة إلى مستشفى منية النصر،" ادعاء غرق ".

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل "يوسف هيثم سمير عبدالعظيم"، يبلغ من العمر عامين ، مقيم قرية ميت طاهر، دائرة المركز، اثر سقوطه داخل مروى مائي داخل ارض زراعية.

وأكد تقرير مفتش الصحي بعد توقيع الكشف الطبي على الطفل المتوفي أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وانهاء تصريح الدفن.