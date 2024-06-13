بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل السفير الفرنسي بمصر

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السفير إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص لويس نصحي، الوكيل البطريركي، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والسيد مالو رينارد.

وتعرف السفير الفرنسي على تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والخدمات المتنوعة، التي تقدمها للمجتمع المصري، كما أشار غبطة البطريرك إلى الدور الرائد للمدارس الكاثوليكية بمصر.

وأبدى السفير إعجابه الشديد بعراقة الكنائس الكاثوليكية بمصر، مشيدًا بالحضور الفعال للكنيسة، داخل المجتمع المصري، شاكرًا صاحب الغبطة، على حفاوة الاستقبال.

وفي ختام الزيارة، زار السفير الفرنسي بمصر الكنيسة الصغيرة، الملحقة بالمقر البطريركي، وقام بطريرك الأقباط الكاثوليك، بتوضيح بعض الرموز، الخاصة بها، إلى السفير إريك شوفالييه. واختتمت الزيارة بالتقاط الصورة التذكارية.