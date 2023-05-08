أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بمختلف البنوك العاملة في مصر.

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.