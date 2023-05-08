تفاصيل مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة - محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد" وسبق اتهامه فى 4 قضايا ما بين "سلاح – خطف وضرب" ) بمسكن بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه.

وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 6 خزائن - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - طبنجة - 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.