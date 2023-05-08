بالفيديو.. طبيب مصري يفتح عيادته لعلاج المرضى في السودان مجانًا

قال الدكتور عبد العاطي المناعي، طبيب مصري في السودان، إنه تربطه بالسودان وعدد من الدول الأفريقية الكثير من الأعمال في مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أنه سافر للسودان منذ 3 أشهر من أجل الترتيب لعمل مؤتمر طبي في السودان للسياحة العلاجية وسافرت للترتيب لتنظيم المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسياحة السودانية والقطاع الخاص.

وأضاف "عبدالعاطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه خلال هذا التوقيت كان يتم افتتاح مجمع طبي في الخرطوم بشكل ربحي في المقام الأول لمعالجة الأشقاء السودانيين الغير قادرين على السفر وفي حالة وجود حالات تحتاج للسفر يتم نقلهم لمصر بشكل يضمن سلامة المريض وشكل يضمن الجودة في تقديم السياحة العلاجية.

وتابع، أن كافة الأمور كانت تسير بشكل جيد ولكن مساء يوم تنظيم المؤتمر سمعنا إطلاق للنيران، وكنا تقريبًا في قلب الأحداث، وكانت الأوضاع سيئة بشكل كبير، موضحًا أنه بسبب هذه الأحدث تم خروج أكثر من 85% من مستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية في السودان من الخدمة، بسبب الأحداث الموجودة.

وأردف: "أنا طبيب طوارئ وعملت على تقديم الخدمة الطبية بالمجان خاصة لمرضى الأمراض المزمنة".

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