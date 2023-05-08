"ثقافة الطفل" يقدم عروضا للأراجوز على هامش تدشين مشروع المكتبات المتنقلة بـ 6 محافظات

شهد مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الجديدة عروض للاراجوز المصري الذي يقدمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد الحافظ ، قدما عرضا تعريفا للاطفال عن العاصمة الإدارية الجديدة وأهميتها .

وشهد عرض للاراجوز اعجاب الاطفال بشكل كبير والذين تفاعلوا معه كما شارك بعض الأطفال بالعرض ما زاد حماسهم.

وينطلق بعد قليل فعاليات ومراسم إطلاق الوزارة لمشروع المكتبات المُتنقلة ، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتنطلق المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هي الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى حياة كريمة.

يجوب هذا المشروع المناطق الريفية بقرى حياة كريمة داخل مختلف المراكز بالمحافظة، وذلك بهدف إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد إلى وجود المكتبات بالمحافظة لإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع.

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