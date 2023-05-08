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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على فنى لسرقته معدات مصعد من داخل عقار بالمقطم

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على فنى لسرقته معدات مصعد من داخل عقار بالمقطم. 

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( فنى مصاعد - مقيم بالقليوبية) وبحوزته (جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر" - مفك - قصافة - مفتاح مصعد).

وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها بالبيع وباستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال المباحث غفنى سرقة عقار بالمقطم